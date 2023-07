Zostanie, czy zmieni klub? Mateusz Surożyński – najskuteczniejszy zawodnik minionych rozgrywek w zespole III-ligowej Lechii Zielona Góra – podjął decyzję. Popularny “Suro” pozostaje w zielonogórskiej drużynie na przyszły sezon.

Przypomnijmy, pomocnik Lechii miał za sobą bardzo udany sezon. Zdobył 18 bramek i nie mógł dziwić fakt, że jego gra wzbudziła zainteresowanie w wyższych ligach. Surożyński był na testach w Chojniczance Chojnice. Ostatecznie jednak zdecydował się na pozostanie w Zielonej Górze.

Zostaję w Zielonej Górze, były jakieś tematy, ale nic z tego nie wyszło. Z ludzkiej perspektywy chyba tak musiało być. Skupiam się na tym, by zwiększyć wynik liczbowy i minutowy. Tamten sezon, podobnie jak okienko transferowe, to już historia. Skupiam się na tym, by zająć jak najwyższe miejsce z Lechią Zielona Góra. A co przyniesie przyszłość, to zobaczymy.