Andrzej Sawicki nie będzie trenerem trzecioligowej Lechii Zielona Góra. O tym było słychać w kuluarach już od jakiegoś czasu. Dziś tę informacje z niemalże stuprocentową pewnością potwierdził w programie „Piłkarska Zielona Góra” prezes Lechii Maciej Murawski.

Sternik zielonogórskiego klubu w rozmowie z nami potwierdził, że czeka na decyzję nowego szkoleniowca.

Prawdopodobnie będzie to nowy trener, Decyzja jest podjęta, ale nie ma podpisu. Dopóki nie ma podpisu, wszystko się może zdarzyć. Andrzej Sawicki ma taką informację, że gdy się nie dogadamy, to Andrzej zostaje. W tej chwili pierwszym wyborem będzie nowy trener. Jest to lechista, nasz człowiek, chciałbym, żeby dalej z nami współpracował, ale niekoniecznie jako pierwszy trener. Mam nadzieję, że to się wyjaśni jak najszybciej. Czas powoli zaczyna gonić.