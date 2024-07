Piłkarze Lechii Zielona Góra mają za sobą drugi sparing. Tym razem nasz zespól zagrał z jedną z najlepszych drużyn w kraju.

Zielonogórzanie przegrali w Poznaniu z Lechem 0:5, choć początkowo umawiano się na grę z rezerwami popularnego „Kolejorza”. Drugi trener naszej ekipy Michał Sucharek był, mimo porażki, zadowolony z postawy zespołu.

Duża jakość przeciwników i dużo materiału do analizy. Momenty naszej gry były bardzo dobre, jesteśmy z tego zadowoleni i chcemy iść do przodu. Pracowaliśmy tydzień, widzimy gdzie nasz zespół ma deficyty, by być w lidze najlepszym.