Przygotowania do nowego sezonu rozpoczęli w tym tygodniu piłkarze Lechii Zielona Góra. Jak wyglądać będzie ten pierwszy okres?

Odwiedzieliśmy naszych piłkarzy i sztab szkoleniowy. Andrzej Sawicki, trener Lechii, chce sprawdzić kilku testowanych piłkarzy.

W pierwszym okresie mamy sporo nowych zawodników, których testujemy. Będziemy robić takie zajęcia, by uwypuklić ich atuty. Następne tygodnie to już będzie zbliżona kadra i modelowanie zespołu oraz gry. To jest krótki okres czasu, a zapowiada się, że będzie trochę zmian.