Kolejny transfer w zespole Enei Zastalu BC Zielona Góra. Do zielonogórskiej ekipy dołączył Michał Kołodziej. 26-letni koszykarz podpisał z Zastalem roczny kontrakt.

Zawodnik po raz pierwszy wystąpił w PLK w sezonie 2017/2018, kiedy to dołączył do drużyny Asseco Gdynia. Przez kolejne lata grał także w takich klubach jak Legia Warszawa, Arriva Twarde Pierniki Toruń oraz Polpharma Starogard Gdański. W ubiegłym sezonie reprezentował barwy drużyny Rawlplug Sokoła Łańcut, do której przeniósł się z Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz.

Dzień wcześniej klub podpisał kontrakt z Novakiem Musićem i Aleksandrem Lewandowskim. W klubie ważne umowy mają ponadto Jan Wójcik i Michał Pluta.