Bez Igi Świątek i Huberta Hurkacza, ale z Jerzym Janowiczem reprezentacja Polski zmierzy się w towarzyskim meczu z Czechami. Tenisowe starcie w hali CRS w dniach 10-11 grudnia.

Dla Janowicza, w przeszłości 14. rakiety świata będzie to pierwszy, oficjalny występ przed kibicami od prawie dwóch lat. Łodzianin grał już w biało-czerwonych barwach w Zielonej Górze, w meczu Pucharu Davisa osiem lat temu. Kto jeszcze wystąpi w naszej ekipie i kogo zobaczymy u Czechów? O tym Mirosław Skrzypczyński, prezes Polskiego Związku Tenisowego.

Jeżeli chodzi o mężczyzn to zagra Vesely, a jeśli chodzi o kobiety to nr 1 będzie Siniakova. Liderem naszej kadry będzie Jerzy Janowicz, będzie też Kamil Majchrzak, młody, ale rutynowany już Kacper Żuk. Będą nasi debliści z Łukaszem Kubotem na czele. Jeśli chodzi o kobiety, to zagramy tak samo, jak ostatnio w wygranym meczu z Brazylią: Magda Fręch, Kasia Kawa, Maja Chwalińska. Będzie też zielonogórzanka Martyna Kubka i Weronika Falkowska.