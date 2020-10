Zobacz info

Zapraszam Was na pierwsze urodziny 🥂🎉🎁 Centrum Jogi i Masażu Organika, które powstała z myślą o Was i dla Was. Zaplanowałem 2 sesje jogi, wegetariański pyszny lunch, wprowadzenie do Ajurwedy - starohinduskiej medycyny naturalnej*, które poprowadzi Magda Sitkiewicz @sekretajurwedy oraz wiadomo... 🎂. A wszystko to w przepięknych okolicznościach przyrody 🌲🌳🌞. Kiedy: 18 października Czas: 10:00 - 18:00 Miejsce: Dwór Kolesin Koszt: 150 zł Przybywajcie tłumnie. Warto :) Arek 603 363 034 *Dowiecie...