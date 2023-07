Żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra szykują się do kolejnego spotkania w rozgrywkach pierwszej ligi. Tym razem przeciwnikiem będzie Zdunek-Wybrzeże Gdańsk.

Falubaz jest zdecydowanym faworytem i każdy inny wynik niż pewna wygrana Falubazu będzie niespodzianką, by nie powiedzieć sensacją. Mimo tego, dyrektor sportowy Falubazu Piotr Protasiewicz ze spokojem i szacunkiem podchodzi do rywala.

Mają dobrych pierwszoligowych zawodników Hansena, Klindta, dobrze jedzie Kaczmarek. Będą biegi, w których trzeba się spiąć i to nie będzie mecz do jednej bramki. Formę chłopaki budują cały sezon. W żużlu nie ma uśpienia. Nasz lider w ostatnim meczu po dwóch startach miał zero punktów. Czujność musimy zachować przez cały czas. Pogoda jest taka, jaka jest. Do tego koncentracja, Ja się spodziewam kilku trudnych wyścigów.