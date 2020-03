23 lipca przyszłego roku rozpoczną się Letnie Igrzyska Olimpijskie. Przesunięcie ich o rok to lepsza wiadomość dla młodych zawodników, którzy szukają dopiero swojej olimpijskiej szansy.

Takim sportowcem jest kolarz Filip Prokopyszyn. Wychowanek Trasy Zielona Góra, a obecnie zawodnik Tarnovii Tarnowo Podgórne cieszy się, że zmagania w Tokio, w związku z koronawirusem przesunięto.