Troje pięcioboistów z Zielonej Góry będzie reprezentować nasz kraj na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Są to Anna Maliszewska z Olimpii Zielona Góra, dla której będą to trzecie igrzyska oraz Natalia Dominiak i Kamil Kasperczak. Dla nich zmagania we Francji będą olimpijskim debiutem.

Przedstawiciele ZKS-u Drzonków byli gośćmi Radia Index. Kamil Kasperczak bilet do Paryża przypieczętował znakomitym, piątym miejscem w mistrzostwach świata. Jakie to uczucie być olimpijczykiem?

Kwalifikacja olimpijska to było jedno z moich sportowych marzeń, które sobie postawiłem kilka lat temu. Ten sezon od początku układał się po mojej myśli. Aktualnie jestem na takim etapie, że nie myślę o samej kwalifikacji tylko, żeby zabłysnąć na samych igrzyskach, bo czuję się mocny w tym sezonie.

Natalia Dominiak na swoją nominację musiała nieco dłużej poczekać, oglądając podczas mistrzostw świata w Chinach finałowe zmagania rywalek.

Ogólnie, jak zakończył się finał i Kamil do mnie mówi: jedziesz na igrzyska! Ja w to nie dowierzałam, ale chwilę później wparowali trenerzy z gratulacjami. To był moment, kiedy puściły wszystkie emocje, była ogromna radość. Później jeszcze tydzień czekałam na oficjalny ranking z potwierdzeniem.

Oboje przed igrzyskami mają jeszcze w planie start w mistrzostwach Europy w sztafecie mieszanej. Cała rozmowa z pięcioboistami do zobaczenia na wZielonej.pl.

W czwartek, 4 lipca gościem Rozmowy na 96 FM będzie Anna Maliszewska.