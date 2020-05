– Od czasu, gdy jest zielone światło na start, jesteśmy już optymistami – to słowa Piotra Protasiewicza, kapitana żużlowców Falubazu Zielona Góra. Gościa „Rozmowy na 96 FM” dziś pytaliśmy o to, w jaki sposób szykuje się do rozgrywek ekstraligowych.

Przez pandemię koronawirusa start ligi nastąpi 12 czerwca. – Najgorsze jednak mamy już za sobą – mówił w Radiu Index Piotr Protasiewicz.

Teraz się trochę poluzowało jeśli chodzi o formę aktywności fizycznej. Możemy ten czas inaczej spożytkować. A jeśli chodzi o plan ekstraligi – jest optymistycznie. Nie jest tak jak w marcu czy w kwietniu. Już zaczęliśmy odliczanie.

Dla zawodników ostatni okres był bardzo gorący. Wiadomo, że budżety klubów w porównaniu do lat poprzednich będą niższe choćby ze względu na brak kibiców na trybunach. Żużlowcy musieli podpisać aneksy do umów. Jak to było w Falubazie w przypadku negocjacji Piotra Protasiewicza z klubem? – Nie chciałbym przez media rozstrzygać, czy rozmowy były trudne czy nie. Chciałem szybko dojść do porozumienia z władzami klubu – dodał kapitan Falubazu.

Dopóki jest rozmowa konkretna, to dwie strony zawsze się dogadają. Ja się dogadałem w kilka minut przy pierwszym spotkaniu. Byłem na to nastawiony. Ten sezon jest taki, jaki jest i trzeba się z tym pogodzić.

Pierwszy mecz Falubaz rozegra 14 czerwca w Rybniku. Zmierzy się przeciwko drużynie ROW-u.