W ostatnich spotkaniach, zawodnicy TS-u Masterchem Przylep, przyzwyczaili swoich kibiców do wysokich zwycięstw i rywalizacji, których przebieg, upływał pod dyktando ich drużyny. Inaczej sytuacja wyglądała w sobotę, gdy TS Masterchem Przylep, w ramach 9. kolejki zielonogórskiej klasy A, grupy I, podejmował Medyk Seban Cibórz. Lider z Przylepu, zgodnie z oczekiwaniami wygrał mecz 2:0, choć o wygranej, zadecydowały bramki w końcówce drugiej połowy spotkania.

Już pierwsze minuty meczu, były zapowiedzią trudnej przeprawy gospodarzy. Ci, choć mogli pochwalić się większym posiadaniem piłki i ilością wykreowanych okazji do zdobycia gola, nie mogli przekuć optycznej przewagi, w tę najważniejszą statystykę. Zatem do przerwy, mieliśmy bezbramkowy remis.

W drugiej odsłonie starcia, ponownie przeważali piłkarze TS Masterchemu, jednak goście, również potrafili odpowiedzieć groźną sytuacją. W pewnym momencie, po błędzie jednego z zawodników Przylepu, mogło być 1:0 dla Medyka. Tak się jednak nie stało, a beniaminek rozgrywek, ostatecznie dopiął swego i dzięki trafieniu Jakuba Księżniaka, wysforował się na prowadzenie. Tuż po pierwszym golu, gospodarze poszli za ciosem i dzięki bramce Andrija Krota, przypieczętowali ósmy triumf w tym sezonie, jednocześnie pozostając na fotelu lidera.

Dzisiaj troszkę nam boisko jednak przeszkadzało. Dosyć dużo niedokładności z naszej strony, także zawodnicy też trochę postawili opór. Nisko stali, ciężko było rozegrać tę piłkę. Było zresztą widać, że nie układała się gra dzisiaj do końca. Po pierwszej bramce, z przeciwników zeszło już trochę ciśnienie, już trochę opadli też z sił, już było im ciężej nadążyć. My zaczęliśmy przyspieszać piłką, już zaczęło to wychodzić. Nie zdążyli się przesunąć, zaczęły się pojawiać indywidualne błędy. Ważne, że trzy punkty żeśmy zgarnęli dzisiaj.