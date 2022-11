Już dziś, o 20:00 trzeci mecz biało-czerwonych ma mundialu w Katarze. Polacy zmierzą się z reprezentacją Argentyny. Spotkanie zapowiadane jest jako starcie Roberta Lewandowskiego z Leo Messim.

Argentyńczyk już przed startem imprezy powiedział, że to jego ostatni mundial w karierze. Z bliska jego poczynaniom mógł przyglądać się Tomasz Listkiewicz. Nie tylko oglądać, ale i sędziować. Niedawny gość Radia Index w programie Piłkarska Zielona Góra mówi, że Messi… nie rozmawia z arbitrami.

Największym niemową jest Leo Messi. On nawet unika kontaktu wzrokowego, spuszcza głowę w dół i ma swój świat. Np. Bonucci czy Chiellini gadają non stop. Jak to Włosi, lubią sobie pogadać.