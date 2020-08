Zobacz info

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Cię na wakacyjne zajęcia Fitness pod chmurką, które odbywać się będą na orliku do koszykówki za salą „Zawisza” w Sulechowie. 📌 Zajęcia rozpoczną się od 16 lipca 2020, 👉 Czwartek 🕗 17:00 – ZDROWY KRĘGOSŁUP + dno miednicy 👉 Czwartki 🕗 18:00 – TABATA + CORE NA ZAJĘCIA POTRZEBUJESZ : - własną matę do ćwiczeń - ręcznik - strój sportowy - wodę do picia - maseczkę na twarz ( tylko na wejście) - płyn na komary ;-) CENA: - klienci Mount Fitness Beata Hoł...