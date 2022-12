– Obawiam się, że wielkiej zmiany nie będzie – odpowiada na pytanie o styl reprezentacji Polski przed meczem z Francją trener Lechii Zielona Góra Andrzej Sawicki. Już dziś mecz 1/8 na mundialu w Katarze!

Zdecydowanym faworytem są obrońcy tytułu, a kibice biało-czerwonych zastanawiają się, jakie oblicze przeciwko mocnemu przeciwnikowi zaprezentuje reprezentacja Polski? Ekipa Czesława Michniewicza, mimo awansu z grupy, jest mocno krytykowana za styl.

Czy ten może ulec zmianie? Sceptyczny jest Andrzej Sawicki, trener trzecioligowej Lechii, która w tym sezonie awansowała do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski.

Wydaje mi się, że naszym zawodnikom wmówiono, że nie umiemy grać w piłkę, że nie potrafimy budować od bramki. Trzeba tylko grać tzw. “lagę”. To są mistrzostwa świata, a nie “Puchar Syrenki”. To zobowiązuje, a my poszliśmy w nieprawdopodobną prostotę. Do tego mamy furę szczęścia.