Mecz pomiędzy zielonogórską Lechią, a warszawską Legią coraz bliżej. Przypomnijmy – spotkanie zaplanowano na 28 lutego. I choć czas nieubłaganie ucieka, wciąż nie wiadomo jak spotkanie miałoby wyglądać od strony praktycznej. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.

W programie “Na służbie” postanowiliśmy zapytać o aktualne ustalenia w kwestii meczu podinsp. Małgorzatę Barską. Rzeczniczka zielonogórskich policjantów podkreśliła, że oficjalne decyzje zapadną zapewne po 13 lutego, czyli po lustracji stadionu.

Sztab policji współpracuje ściśle z organizatorem meczu. W poniedziałek odbędzie się kolejna lustracja, po której zostanie wystawiona opinia. Policja określi przygotowanie obiektu oraz organizatora do takiego meczu.

Opinia po lustracji trafi do prezydenta miasta i to on podejmie decyzję odnośnie meczu.