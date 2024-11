Taka radość z tego, że to jest namacalne, że ta praca jest o tyle wdzięczna z młodzieżą, że ten postęp naprawdę widać. Z perspektywy czasu, jak ja sobie przypomnę, uczestniczyłem w obozach letnich, z U-15 byliśmy razem, U-17 i teraz, do tego czasu, czyli to nie jest jakiś długi okres czasu, to są cztery miesiące. To naprawdę, no to jest ta wdzięczność, że jest to bardziej namacalne niż w seniorach