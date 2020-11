Pierwsza część 10. jubileuszowego turnieju Falubaz Cup, w którym biorą udział zawodnicy i zawodniczki Akademii Piłkarskiej Falubaz, odbyła się w dwóch największych halach sportowych w Nowej Soli. Kto tym razem zabrał do domu puchar ze sobą?

To zdecydowanie była piłkarska sobota! Najpierw z samego rana otworzyły się drzwi na halę CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli dla zawodników i zawodniczek Akademii Piłkarskiej Falubaz z rocznika 2012, a niedługo później rozpoczęła się też rywalizacja graczy starszych – rocznik 2008/09, którzy grali na hali przy ul. Botanicznej.

W tym pierwszym obiekcie w środku dnia do gry ruszyły dzieci urodzone w roku 2013 oraz dziewczynki tworzące skład APF Ladies, a gdy zapadł już zmrok to na jednym parkiecie swój turniej rozgrywał rocznik 2010, a za ścianą zmagał się rocznik 2011.

Młodzi adepci piłki nożnej strzelili mnóstwo bramek i grali z wielkim zaangażowaniem. Na trzy najlepsze zespoły w każdej kategorii wiekowej czekały puchary, były też nagrody indywidualne, a do domu nikt nie wrócił bez pamiątkowego medalu i klubowego szalika.

Warto podkreślić, że tradycją Falubaz Cup jest, że zespoły na ten jeden raz w roku przybierają nazwy największych europejskich marek piłkarskich. A więc w sobotę mieliśmy mecze pomiędzy np. Juventusem Turyn, a Barceloną, PSG a AC Milanem czy Bayernem Monachium, a Ajaksem Amsterdam.

Turnieje te są też zawsze okazją do przyjrzenia się graczom przez trenerów grup reprezentacyjnych APF grających w rozgrywkach ligowych PZPN. Po sobocie z pewnością niejedno z dzieci otrzyma zaproszenie na treningi danej kadry.