Półmetek wakacji dla piłkarzy oznacza ich koniec. Sierpień to pierwszy z ligowych miesiąców. Na pierwszy ogień idą trzecioligowcy w tym Lechia Zielona Góra.

W klubie zaszło sporo zmian. Na czele z trenerem. Andrzeja Sawickiego zastąpił latem Sebastian Mordal. Kadra też zmieniła się znacząco. Został Rafał Ostrowski, który ocenia pierwszy okres pod wodzą nowego szkoleniowca.

Wiemy, że jesteśmy troszeczkę w nowej sytuacji. Z nowym trenerem, nowymi pomysłami, ale także z wielkimi nadziejami. Szatnia przewietrzona, ale to wcale nie musi oznaczać, że jesteśmy na straconej pozycji. Mamy plan na ten sezon i chcemy go realizować, a pierwszy krok już w tę sobotę.

Sezon Lechia rozpocznie od wyprawy w nieznane. Zielonogórzanie w najbliższą sobotę, 3 sierpnia zmierzą się na wyjeździe z beniaminkiem Podlesianką Katowice. W klubie są już po pierwszych analizach rywala. Ostrowskiego pytamy czy zespół nakreślił już sobie cele na nowy sezon.

Kilka lat wcześniej mówiliśmy, jakie mamy plany i wiemy, co z tego wychodziło. Teraz jesteśmy troszeczkę mądrzejsi i spokojniejsi z mówieniem tych planów. W szatni wiemy, co chcemy robić i po prostu będziemy to realizować.