To już pewne, futbolu w tym sezonie w Lubuskiem już nie będzie. Decyzje zapadły podczas czwartkowego zebrania prezesów wojewódzkich związków piłkarskich.

Robert Skowron, prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej przyznał, że nie było szansy na powrót na boiska. Pewne jest, że od IV ligi w dół nikt nie spadnie, natomiast awanse odbędą się normalnie.

Inaczej sytuacja wygląda w III lidze. O ile tam pewne są awanse, to spadki nadal są kością niezgody.

Tutaj jest dużo niewiadomych. Wiadomo jest, że nie gramy i wiadomo, że są awanse. Spadki są kością niezgody, one jeszcze nam dużo czasu zabiorą. Definitywnie rozstrzygniemy to we wtorek, na posiedzeniu zarządu PZPN.