Remisem 1:1 zakończyło się spotkanie Lechii Zielona Góra z niepokonanym dotychczas zespołem rezerw Rakowa Częstochowa. Lider status niepokonanego utrzymał, ale po raz pierwszy stracił punkty.

Goście prowadzili już od 4. minuty po trafieniu Piotra Malinowskiego. Wyrównanie nastąpiło po samobójczej bramce Bartosza Chłoda. W drugiej połowie zielonogórzanie mieli sporo sytuacji, by strzelić kolejne gole, a tym samym zdobyć komplet punktów. Wynik się już jednak nie zmienił. Już we wtorek Lechia zmierzy się w I rundzie Fortuna Pucharu Polski. Do Zielonej Góry przyjedzie pierwszoligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała. Mecz zostanie rozegrany na “dołku” przy ul. Sulechowskiej, początek o 16:30.

W oczekiwaniu na to spotkanie prezentujemy zdjęcia z piątkowego meczu z Rakowem II. Mecz w obiektywie DBTeam/DariuszBiczynski.pl.