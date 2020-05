Najpóźniej do 11 maja powinniśmy się dowiedzieć, czy rozgrywki piłkarskie prowadzone przez wojewódzkie związki, zostaną dokończone. Mowa tutaj m.in. o III lidze. Na tym szczeblu rozgrywek mamy lubuskiego jedynaka – Lechię Zielona Góra.

W powrót do grania w tym sezonie nie wierzy już Maciej Murawski. Były reprezentant Polski i ekspert telewizyjny, który działa przy zielonogórskim klubie powiedział w Radiu Index, że piłkarze Lechii od poniedziałku wracają do treningów.

Myślę, że Lechia będzie przygotowana, ale szansę na to, żeby III liga ruszyła są nieduże. Tak mi się wydaje, że to jest zbyt ryzykowne i zbyt wiele rzeczy kluby musiałyby wykonać. Nie chce mi się wierzyć, żeby znalazły się pieniądze, chociażby na testy dla piłkarzy. Dlaczego nie mieliby być tak samo traktowani, jeśli chodzi o zdrowie, jak piłkarze grający wyżej? Te rozgrywki, z tego względu, pewnie nie wystartują. Nie chce mi się wierzyć, że znajdą się pieniądze na to, żeby testować piłkarzy z III ligi. Jest zbyt wiele zawodników i drużyn.