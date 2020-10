W bardzo dobrych nastrojach – o czym informowaliśmy – powrócili piłkarze Lechii Zielona Góra z Kluczborka. Nasz zespól w miniony weekend wygrał z MKS-em 2:1.

Nastroje w pierwszej drużynie są więc bardzo dobre, ale Krzysztof Stacewicz – dyrektor sportowy klubu – uspokaja i tonuje te nastroje. – Runda jesienna jest specyficzna – mówił nasz rozmówca:

My patrzymy realnie na to, co się wokół nas dzieje. Runda jest zwariowana. Każdy ma różną ilość spotkań. To ma znaczenie, żeby zacząć cokolwiek oceniać, trzeba jeszcze poczekać.