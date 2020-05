W naszym regionie w tym sezonie ligowego grania już nie będzie, ale nie oznacza to, że nie będzie rywalizacji w ogóle. Ta trwa, ale w formie wirtualnej.

Mowa o meczu III-ligowej Lechii Zielona Góra i IV-ligowego Stilonu Gorzów, który zaproponowali marketingowcy obu klubów. Nietypowy pojedynek toczy się na Facebooku. – Mamy podobną wizję futbolu, nasze kluby funkcjonują podobnie, oba mocno stawiają na młodzież, szkoda, że nie spotkamy się na boisku, ale rywalizować chcemy – mówi Konrad Komorniczak, szef działu marketingu Lechii. W jaki sposób?

Pojedynek wygrywa ta drużyna, która do niedzieli uzbiera rękami, wpłatami i pomocą kibiców, uzbiera większą kwotę dla swojego klubu. Nazwaliśmy to “Pojedynek na dobre”. Nie ma tutaj przegranych, wygrywa tutaj rywalizacja sportowa i piłka nożna. Rywalizacja jest zacięta. Trzymajcie za nas kciuki i włączajcie się do akcji.