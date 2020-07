TKKF Chynowianka Francepol Zielona Góra po raz pierwszy w historii awansowała do klasy okręgowej. Debiut w tej klasie rozgrywek podopieczni Pawła Maliszewskiego zaliczyli w sobotę. Na inaugurację ulegli Pogoni Przyborów 1:2.

Premierowy mecz mocno spętał nogi gospodarzom w pierwszej połowie spotkania. Goście nerwowość rywali wykorzystali szybko. Konrad Gabiga po błędach miejscowych trafił dwukrotnie i do przerwy Pogoń prowadziła 2:0.

Nerwy niektórych zawodników zjadły. To dla większości z nas był debiut w okręgówce. “Elektryka” była, ale w drugiej połowie już to nas puściło. Piotr Turzański, grający prezes TKKF-u

W drugiej połowie na boisku pojawił się Maciej Marczak. Snajper Chynowianki ożywił jej poczynania z przodu. I to on zdobył w drugiej połowie pierwszą bramkę dla Chynowianki w okręgówce. Chwilę wcześniej po jednym ze starć padł w polu karnym, ale sędzia przewinienia, a w konsekwencji rzutu karnego się nie dopatrzył.