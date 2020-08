Oba zespoły jeszcze nie przegrały, co więcej oba mają na koncie komplet zwycięstw. W niedzielę mecz na szczycie w klasie okręgowej. Zorza Ochla podejmie Promień Żary.

Mimo, że jedni i drudzy mają imponujące liczby, gospodarze sprawę stawiają jasno: faworytem są rywale.

– Studziłbym emocje – odpowiada na pytania o hit okręgówki Michał Grzelczyk, trener Zorzy, wskazując jasno, która z tych drużyn ma aspiracje sięgające IV ligi.

Widziałem materiał, jak Promień funkcjonuje i widać, że to zespół zbudowany pod kątem innej ligi niż ta, w której jesteśmy. Dlatego bym delikatnie schodził na ziemię, że to może być wielki hit. Dla nas to kolejne spotkanie, piąte już. Będziemy bili się o zwycięstwo, ale nie ma z tyłu głowy przeciążenia, że jak coś nie wyjdzie, to cały sezon jest stracony.