Jedno zwycięstwo dzieli Eneę Zastal BC od awansu do półfinału play-off. W drugim meczu ćwierćfinałowym zielonogórzanie pokonali PGE Spójnię 89:74.

I znów, podobnie jak w pierwszym meczu, zielonogórzanie mieli trudną przeprawę. W drugim meczu nawet jeszcze trudniejszą. Zwłaszcza do przerwy Zastal cierpiał i był nieskuteczny. Tylko jeden celny rzut za 3 punkty na dziesięć prób gospodarze oddali w pierwszej połowie.

W drugiej części meczu „trójek” wpadło dziesięć, z czego cztery zanotował Kris Richard. Amerykanin zdobył najwiecej, 19 punktów dla zielonogórzan w całym meczu. Na przełomie trzeciej i czwartej kwarty trafiał seryjnie. Po jego rzucie Zastal przed ostatnią odsłoną remisował, a jeszcze na początku trzeciej kwarty przegrywał piętnastoma punktami.

To mógł być ostatni mecz zielonogórzan w Energa Basket Lidze w hali CRS, chyba, że zielonogórzanie przegrają dwa mecze w Stargardzie i wrócą do domu na piąty mecz. Na teraz są o jeden mecz od awansu do czwórki i zdobycia przepustek na grę w ostrowskiej „bańce”. Mecz nr 3 w serii w Stargardzie, w Poniedziałek Wielkanocny o 20:00.