Zastal ponownie lepszy od Slunety. Zielonogórzanie rozegrali wczoraj rewanżowy sparing w Czechach i zwyciężyli 86:68. 13 punktów zdobył Wesley Harris, po 12 Michał Kołodziej i Kamari Murphy, który coraz lepiej wpasowuje się do nowej drużyny.

Przypomnijmy Amerykanin w ubiegłym tygodniu dołączył do Zastalu zaraz po zakończeniu sezonu w lidze wenezuelskiej. Marcin Krzywicki pytał go o pierwsze wrażenia i cele na nowy sezon.

Nasza drużyna ma naprawdę duży potencjał. Może nie mamy wielkich nazwisk, ale tego talentu jest sporo. Mamy dobrego trenera, który na pewno wie jak to wykorzystać. Do tego dobra atmosfera i myślę że możemy trochę odwrócić sytuację w porównaniu do poprzedniego sezonu