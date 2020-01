Stelmet Enea BC Zielona Góra z 12. zwycięstwem z rzędu w Energa Basket Lidze. Biało-zieloni pokonali w czwartkowy wieczór WKS Śląsk Wrocław 83:78.

I drżeć o ten triumf podopieczni Žana Tabaka musieli do ostatnich chwil. Spotkanie od początku było bardzo wyrównane. W zespole gości brylował Devoe Joseph. Amerykanin rzucił w sumie 31 punktów, trafiając z gry blisko 67% rzutów.