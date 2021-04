Enea Zastal BC – Spójnia Stargard już tylko 2-1 w ćwierćfinałowej serii Energa Basket Ligi. Trzeci mecz tych drużyn w fazie play-off padł łupem rywali. Spójnia pokonała we własnej hali zielonogórzan 82:77.

Przed świętami mistrzowie Polski odnieśli dwa, dość pewne zwycięstwa w hali CRS. W obu pierwsza połowa należała do Spójni, ale druga część padała już łupem zielonogórzan. W poniedziałkowy wieczór też pierwsza część przebiegała pod dyktando stargardzian. Gospodarze po dwóch kwartach mieli 11 punktów przewagi. Trzecia odsłona już z wyraźną przewagą Zastalu. Zielonogórzanie odrobili większość strat i przed ostatnią kwartą przegrywali tylko dwoma punktami. Ale za ciosem nie poszli. Popełniali sporo błędów i nie potrafili też wykorzystać potknięć przeciwników. W końcówce z boiska został usunięty Žan Tabak. Chorwacki trener wróci, tak jak cały zespół zielonogórzan do hali w Stargardzie w środę. Pojutrze, o 20:00 mecz nr 4. Przypomnijmy, że gra się do trzech wygranych spotkań.