To, co bardzo cieszy, to chyba pierwszy raz możemy być z siebie zadowoleni, jeśli chodzi o obronę. W pierwszej połowie nie wyglądało to zbyt dobrze, aczkolwiek tragedii nie było. W pierwszej połowie daliśmy sobie zebrać dziewięć piłek w ataku, w drugiej połowie zebrali nam trzy, więc poprawiliśmy tę obronę bardzo. Fajnie, że z tej obrony coś poszło. Różni ludzie się pootwierali. Błędów było niestety osiemnaście, ale przynajmniej bardzo

mocno atakowaliśmy, nieźle broniliśmy, więc to dało nam zwycięstwo.