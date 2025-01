Teraz już oficjalnie. Znamy następcę Waltera Hodge’a i nowego rozgrywającego Orlen Zastalu Zielona Góra. To Amerykanin, który grał już w tym sezonie w dwóch klubach.

Ty Nichols przeprowadza się do Zielonej Góry z Oldenburga, a więc zamienia niemiecką Bundesligę na Orlen Basket Ligę. To druga zmiana barw tego gracza w tym sezonie. Do EWE przechodził bowiem z Patriotów Levice (liga słowacka), z którymi w FIBA Europe Cup notował ponad 19 pkt na mecz. Do Oldenburga trafił na początku grudnia, rozegrał tam 7 spotkań. Kontrakt Nicholsa obowiązuje do końca tego sezonu. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Ty Nichols dołączy do drużyny na najbliższy mecz z Anwilem Włocławek.