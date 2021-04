Od zwycięstwa rozpoczęli finałową serię w Energa Basket Lidze koszykarze Enei Zastalu BC! Zielonogórzanie pokonali Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski 89:75.

Rywale błyszczeli w pierwszej połowie spotkania. W zespole z Ostrowa świetny początek zanotował Josip Sobin. Stal w pierwszych dwudziestu minutach sporo punktów zdobywała spod kosza i do przerwy prowadziła różnicą 9 punktów.

Zastal jednak siłę pokazał po zmianie stron. W trzeciej kwarcie nie do zatrzymania dla ostrowian był Kris Richard. Stal miała spore problemy ze zdobywaniem punktów, to w tej kwarcie Zastal zanotował serię 14-0. W trzeciej kwarcie też zielonogórzanie wyszli na prowadzenie, którego nie oddali już do końca, co więcej, systematycznie je powiększali.

Błyszczał Richard, w sumie 23 punkty w całym spotkaniu – najwięcej wśród zielonogórzan. Skuteczny i wyrachowany był Geoffrey Groselle 17 punktów, 8 zbiórek. W końcówce spotkania ważne “trójki” trafił Skyler Bowlin. Amerykanin przypieczętował zwycięstwo Zastalu w pierwszym meczu finału.

Zielonogórzanie w całym meczu zanotowali tylko 7 strat, imponowali spokojem, dojrzałością i różnorodnością. Wzorowo wykorzystywali za to potknięcia rywali. Zastal zdobył po stratach przeciwnika 20 punktów, dla porównania ostrowianie – 2. Ponadto aż szóstka naszych koszykarzy kończyła mecz z dwucyfrową zdobyczą punktową. Zastal świetnie otworzył serię, ale jutro maszyna jedzie dalej. Początek drugiego spotkania też o 20:30. Rywalizacja w finale toczy się do czterech zwycięstw.