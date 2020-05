Jak będzie wyglądać sport w dobie pandemii koronawirusa, a właściwie po jej ustaniu? To pytanie, które pewnie spędza sen z powiek działaczom, trenerom, zawodnikom i kibicom poszczególnych dyscyplin.

W Zielonej Górze fani zastanawiają się, jaka może być przyszłość Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Aktualny mistrz Polski zapewne będzie musiał przemeblować skład. Na ten moment brak jednak konkretów w tej sprawie.

O zdanie na temat przyszłości polskiej koszykówki zapytaliśmy tymczasem byłego prezesa Stelmetu – Rafała Czarkowskiego:

To wszystko zależy, jak długo będzie to trwało i jak wyglądać będzie gospodarka. Nie wiemy, jak firmy przeżyją kryzys gospodarczy. To będzie podstawa nie tylko koszykówki. Jeśli gospodarka nie odrodzi się szybko, to nie będzie brać skąd tych pieniędzy. Nie można bazować tylko na kibicach i na miastu.