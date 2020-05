„Razem na Zastal” to akcja, którą zainicjował Klub Kibica Zastal. Celem jest wsparcie finansowe Stelmetu Enei BC przed nowym sezonem.

Zielonogórski klub, jak wiele podmiotów w różnych obszarach życia, też dotknie epidemia koronawirusa. Jak bardzo? Tego dziś nie wiadomo, ale fani wyszli z założenia, że trzeba działać już teraz.

Wpadliśmy na pomysł taki, aby wesprzeć klub jeszcze mocniej, poprzez różnego rodzaju licytacje. Jesteśmy już po dwóch bardzo udanych licytacjach, kolejne przed nami i chcemy, żeby to była duża akcja. Apelujemy do kibiców, żeby dzielili się też swoimi gadżetami, po to, aby wesprzeć nasz klub w tej trudnej sytuacji.