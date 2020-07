23-letni Blake Reynolds nowym zawodnikiem Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Amerykanin ma wypełnić lukę po rodaku, Tonym Meierze, który w ubiegłym tygodniu sensacyjnie obwieścił, że kończy karierę.

Silny skrzydłowy ma za sobą jeden sezon w profesjonalnej koszykówce. Więcej o nim mówi nam Maciej Molka, media manager Stelmetu.

Ma 23 lata, czyli jest stosunkowo młody. Jest absolwentem uniwersytetu w Yale. W Europie zagrał dopiero jeden sezon, w bułgarskiej drużynie Czernomorec Burgas. Poradził sobie bardzo dobrze, zdobywał średnio ponad 17 punktów i 7 zbiórek. Mamy nadzieję, że będzie dobrym wzmocnieniem naszego składu.

O kulisach pozyskania tego zawodnika i jego walorach powiedział Radiu Index Kosma Zatorski, dyrektor do spraw sportowych klubu. – To nie do końca był szybki temat – przyznaje Zatorski.

Blake Reynolds to był jeden z tych zawodników, którzy nam się spodobali już kilka miesięcy temu, podczas wstępnej selekcji graczy, którzy mogliby się znaleźć w Stelmecie. Żartowaliśmy nawet, że wygląda trochę jak młody Tony Meier. Po tym, co się stało, Blake był nadal dostępny, a negocjacje były błyskawiczne, ponieważ agent jest nam dobrze znany. Szybko zapięliśmy ten transfer i teraz dopinamy formalności, żeby Blake jak najszybciej znalazł się w Polsce. To ma być “czwórka”, która rozciąga grę, ale chcemy też sprawdzić, czy na kilka, a nawet kilkanaście minut będzie w stanie zagrać na pozycji numer pięć.

Reynolds związał się z klubem rocznym kontraktem. Zagra w koszulce z numerem 32.