– Gdybym miał obstawić pieniądze u „buka”, to obstawiłbym 4-0 – mówi Grzegorz Chodkiewicz, koszykarski trener o szansach Enei Zastalu BC w finale Energa Basket Lidze. Z zielonogórskim szkoleniowcem dziś w audycji „Finał jest nasz” rozmawiał Maciej Noskowicz.

Pierwszy, wczorajszy mecz padł łupem zielonogórzan. Aktualni mistrzowie po świetnej drugiej połowie pokonali Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 89:75. Grzegorz Chodkiewicz uważa, że Zastal nie da szans Stali w całej rywalizacji.

Ja powiem w ten sposób: gdybym miał obstawiać w tej chwili “u buka”, to obstawiłbym 4-0 wszystkie przewidziane na ten zakład pieniądze. Jedna wątpliwość moja jest taka. W jakich warunkach mieszkają gracze Zastalu? Jeżeli to bardzo fajny hotel, to może będą chcieli dzień zostać, to może być 4-1. To jedyny warunek.