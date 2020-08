Przemysław Karnowski dołącza do Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Klub poinformował o próbnym kontrakcie na zasadzie tzw. tryoutu. Dziś zawodnik przeszedł badania medyczne, treningi ma rozpocząć jak tylko ich wyniki będą na to pozwalały.

Center mierzący 212 cm wzrostu, któremu kiedyś wróżono karierę nawet w NBA ostatnio więcej czasu spędził na leczeniu kontuzji niż na grze. Ostatnim klubem 26-latka był Polski Cukier Toruń.

– To świetne uczucie, że mogę wrócić do tego co kocham, czyli do gry w koszykówkę. Jestem już w pełni zdrowy, za mną naprawdę żmudna rehabilitacja. Cieszę się, że mogę tutaj być i mam nadzieję, że będę mógł pomóc drużynie na parkiecie – powiedział dla oficjalnego serwisu klubowego Karnowski.