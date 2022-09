Inauguracji sezonu wyczekuje już z niecierpliwością PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego. I liga piłkarzy ręcznych startuje w ten weekend. Akademicy sezon otworzą u siebie, meczem z Realem Astromalem Leszno.

Gościem wracającego po wakacyjnej przerwie programu „Szatnia Akademików” był trener zielonogórzan Ireneusz Łuczak. Najbliższy rywal to na dziś spora niewiadoma.

Wiem, że Marcin Jaśkowski (były gracz AZS UZ – dop. mk) wrócił z Legnicy i tam też przeniósł się obrotowy. To jest moja wiedza o stanie osobowym rywala. Jeżeli chodzi o grę, to mamy wideo z tamtego roku. Ono jest nieaktualne, ale trzeba się czymś posiłkować. Każdy zespół zbudował się jakoś poprzez okresy przygotowawcze. Myślę, że mecz będzie bardzo ciężki, ale my też chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Chcemy bardzo mocno się bić, żeby 3 punkty zostały w Zielonej Górze.