Zobacz info

Halo, halo Zielona Góra! Lato 2020 to czas na Twój American Dream! Nie odkładaj marzeń na później! Wpadnij na darmowe spotkanie informacyjne dotyczące programu WORK & TRAVEL USA dla studentów w Zielonej Górze. * chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę? * zawsze marzyłeś o podróży do Nowego Yorku, Las Vegas, Miami, Hollywood? * chciałbyś nawiązać międzynarodowe znajomości? * zdobyć cenne doświadczenie dzięki legalnej pracy? * pragniesz komunikować się po angielsku bez barier? MOŻESZ TO WSZYSTKO OSI...