W Radzionkowie odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w jeździectwie. Z jednym medalem wrócili do Zielonej Góry przedstawiciele naszej uczelni.

Brązowy „krążek” w klasyfikacji uniwersytetów wywalczyła Julia Trzeciak, studentka pierwszego roku fizjoterapii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W zawodach brała udział też Julia Gwara, która mówi, że poziom zmagań był bardzo zróżnicowany.

Od osób, które rzadko siedzą na koniach, do takich startujących duże konkursy. Jest to też trochę inna formuła, bo to nie tylko starty, ale też przeglądy weterynaryjne, różnego rodzaju ceremonie.