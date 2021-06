Narodowa Reprezentacja Akademicka to projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego polegający na wsparciu procesu kształcenia studentów-sportowców i umożliwienie im połączenia kariery sportowej z nauką.

Jak jego realizacja wygląda na przykładzie Uniwersytetu Zielonogórskiego i studentów naszej uczelni? O tym rozmawialiśmy w Szatni Akademików. Gościem programu była dr Ewa Skorupka z Wydziału Nauk Biologicznych, kierownik Pracowni Sportu i Promocji Zdrowia.

Nigdy chyba nie było łatwo połączyć naukę ze sportem. Wynika to też często z bardzo dużej specyfiki poszczególnych dyscyplin sportowych. Czy to są studenci kierunku wychowanie fizyczne? Tak, akurat w naszym projekcie mamy pięciu studentów i czterech z nich to studenci kierunku wychowanie fizyczne. Jedna studentka studiuje na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.