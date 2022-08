Co słychać u futsalistów Eko-Polu AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego? Akademicy szykują się do pierwszoligowego sezonu. Zielonogórzanie będą beniaminkiem i zagrają w grupie południowej.

Do drużyny wracają gracze z doświadczeniem w futsalowej ekstraklasie – Adrian Niedźwiedzki i Michał Bartnicki. – Chcemy mieć jak najszerszą kadrę – mówi Maciej Górecki, który pozostanie trenerem akademików.

Żeby nie było kolizji, konfliktów z meczami trawiastymi. My swoje domowe mecze będziemy organizować w niedzielę. Z tego, co widziałem zeszłoroczny terminarz, to większość zespołów też gra w niedzielę. Oczywiście może się pojawić jakaś kolizja, ale będziemy starali się, żeby takich sytuacji było jak najmniej. Kadra wygląda bardzo interesująco. Są zawodnicy, którzy grali u nas w przeszłości w I lidze. Są powroty, są gracze z IV ligi na dużych boiskach. Wracają z ekstraklasy Adrian Niedźwiedzki i Michał Bartnicki. Wygląda to bardzo ciekawie.

Zespół przygotowania rozpocznie 1 września. Jaki cel zostanie przed nim postawiony?

Ja myślę, że nie będziemy na siłę walczyć o utrzymanie. Kwestia poukładania naszego terminarza. Chłopaki wiedzą, jak wygląda plan na ten sezon. Tych wyjazdów jest trochę i nie są to bliskie wyjazdy. Jestem optymistą. To jest nasz pierwszy sezon po powrocie do I ligi. Traktujemy go też trochę, jak test, poligon. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.