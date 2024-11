Graliśmy dwa sety bardzo fajnie. Później troszkę jakby nasze błędy się pojawiły. Akademicy z Zielonej Góry fajnie to wykorzystali. Poprawili swoją zagrywkę, gdzie my mieliśmy potem kłopot z przyjęciem. Dużo naszych własnych błędów i dlatego doprowadziliśmy do tie-breaka. W tie-breaku troszkę naszą grę żeśmy uspokoili, a to Akademicy zaczęli błędy popełniać i dlatego tyle nerwów w piątym secie. Akademicy byli blisko zwycięstwa. Chyba to ciśnienie takie, że mogą wygrać, powodowało, że zaczęli błędy popełniać, a my to żeśmy fajnie wykorzystali