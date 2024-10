Trzeci set to jest ten set, który tak naprawdę, definiuje naszą grę. Ta gra powinna wyglądać przez pierwszy, drugi, czwarty set. Tak na dobrą sprawę, powinniśmy tak cały czas grać, jakbyśmy cały czas tak grali, to kibice by naprawdę zobaczyli świetne widowisko, bo tutaj Zielona Góra też świetnie zagrała, więc plus dla nich i gratulacje. Nie weszliśmy dobrze w ten mecz, coś nie pasowało po prostu i ciężko było nam tak na dobrą sprawę, wejść w ten mecz. Dopiero tak naprawdę obudziliśmy się w trzecim, ale możliwe, że to już było za późno.