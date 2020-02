Pierwsza wygrana szczypiornistów PKM-u Zachód AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego w drugiej rundzie zmagań I ligi. Akademicy pokonali w sobotni wieczór, we własnej hali ostatni w tabeli Bór Oborniki Śląskie 35:32 (17:19).

O spacerku nie było mowy, tym bardziej, że zielonogórzanie przez sporą część meczu musieli gonić rywali. Do przerwy przegrywali dwiema bramkami, a po zmianie stron prowadzenie rywali urosło nawet do czterech trafień.

Gra zielonogórzan wyglądała na nerwową, a sporo rzutów zamiast lądować w siatce, kończyło się na bramkarzu. W 39 minucie za sprawą gola Szymona Gołębiowskiego, akademicy po raz pierwszy od pół godziny gry remisowali. Trzy minuty później za sprawą gola Bartosza Więdłochy objęli prowadzenie, które rywale po minucie odbili.

13 minut przed końcem Bór miał jeszcze dwie bramki przewagi. Goście prowadzili 28:26 i następnie przez prawie 8 minut nie trafili ani razu. Strzelecki popis dali w tym czasie: Jędrzej Jasiński i Piotr Piróg, którzy zdobyli po dwie bramki oraz po jednej Bartosz Więdłocha i Adrian Franaszek.