Pierwszoligowy PKM Zachód AZS UZ Zielona Góra zakończył rozgrywki na dziewiątym miejscu. Zawodnicy przerwę z uwagi na pandemię koronawirusa wykorzystują na treningi indywidualne.

Nie ma co ukrywać, już dziś w klubie myślą o przyszłości. Trener Ireneusz Łuczak jest przekonany, że jego podopieczni profesjonalnie podchodzą do pracy.

Trener nie chciał mówić o konkretach, kto może zostać, a kto odejść. Jedno jest pewne – szczypiorniści mają się określić do końca kwietnia. W połowie maja AZS ma już mieć wykrystalizowany skład. Co ciekawe mimo pandemii koronawirusa zawodnicy niechętnie myślą o obniżce swoich wynagrodzeń.

Co do roszczeń zawodników powiem szczerze, ze jestem trochę zaskoczony. Wszędzie te kontrakty są obniżane. Mam kilka ofert i liczę na to, że zawodnicy wezmą pod uwagę epidemię koronawirusa. Liczę na zrozumienie, bo wiele firm bankrutuje. My musimy stawiać sprawę jasno – jeśli żądania będą wygórowane – nie będziemy współpracować.