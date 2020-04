Oczko wyżej niż przed rokiem, ale i tak poniżej oczekiwań. Na 9. miejscu zakończyli pierwszoligowe zmagania piłkarze ręczni PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego. To trzeci rok z rzędu akademików na zapleczu Superligi.

Przypomnijmy, sezon oficjalnie został zakończony w poniedziałek, decyzją zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Uwzględniono dotychczasowy dorobek drużyn. Sezon w wykonaniu swoich podopiecznych ocenia Ireneusz Łuczak.