W ostatniej przed wakacjami Szatni Akademików podsumowanie ligowych zmagań naszych halowych zespołów, ale także kreślenie planów na przyszłość. Gościem Radia Index był Marek Lemański, dyrektor biura klubu AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Naszych ligowców czeka sporo zmian w przyszłym sezonie. Po spadku w III lidze zagrają siatkarze, w zreformowanych rozgrywkach wystąpią piłkarze ręczni. Okazuje się, że podobnie będzie z futsalistami. Wszystko wskazuje na koniec kadłubowych rozgrywek w regionie.

Marek Lemański liczy, że uda się zbudować ciekawy zespół, stworzony z zawodników, którzy wcześniej stanowili już o sile akademików.

Jeżeli ta wieść się rozniesie o tych rozgrywkach, to myślę, że wielu zawodników wróci do nas i oczywiście grupa młodych, utalentowanych piłkarzy będzie z nami. Oni już wiedzą, co to jest futsal, a połączenie młodości z doświadczeniem może być fajną mieszanką, która pozwoli nam osiągać sukcesy.