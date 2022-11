Dbają o fizyczność, ale i kształtują charakter – zajęcia karate w ramach sekcji uczelnianych AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego po latach przerwy znów są dostępne. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu.

Mówił o nich w programie Szatnia Akademików Bartosz Burzyński, który uważa, że na początek przygody z karate nigdy nie jest za późno.

Wiek nie jest ograniczeniem, jedynie co, to trzeba dostosować ćwiczenia do danej sprawności. Dobieramy ćwiczenia tak, żeby np. nie obciążać stawów. Spotykamy się we wtorki o 19:30 i w piątki o 18:30 na Kampusie A.